На Украине заявили, что ВСУ будут сражаться лопатами

Украинская армия будет воевать с помощью лопат, сообщил телекомпании ABC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он допустил это, если западные страны Запада поставлять Киеву оружие. Так дипломат ответил на вопрос о том, как разногласия в США вокруг выделения помощи Украине сказываются на состоянии дел в Вооруженных силах Украины.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил готовым «воевать лопатами» властям Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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