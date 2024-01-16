На Украине заявили, что ВСУ будут сражаться лопатами
16 января 202405:19
Украинская армия будет воевать с помощью лопат, сообщил телекомпании ABC министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он допустил это, если западные страны Запада поставлять Киеву оружие. Так дипломат ответил на вопрос о том, как разногласия в США вокруг выделения помощи Украине сказываются на состоянии дел в Вооруженных силах Украины.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил готовым «воевать лопатами» властям Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru