В Курской области объявили эвакуацию Глушково

Объявлена эвакуация поселка Глушково в Курской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы населенного пункта Василия Худякова.

Три человека погибли в результате атак дронов ВСУ в двух районах Курской области

Он объяснил это усложнившейся обстановкой в поселке. Жителям, которые находятся там, необходимо временно эвакуироваться.

Работу по эвакуации будут проводить военнослужащие «Барса». В чем именно заключается причина эвакуации, Худяков не сообщил.

Ранее военкор Коц заявил, что ВСУ не хватит сил на повторное вторжение в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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