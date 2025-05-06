В Курской области объявили эвакуацию Глушково

Он объяснил это усложнившейся обстановкой в поселке. Жителям, которые находятся там, необходимо временно эвакуироваться.

Работу по эвакуации будут проводить военнослужащие «Барса». В чем именно заключается причина эвакуации, Худяков не сообщил.

Ранее военкор Коц заявил, что ВСУ не хватит сил на повторное вторжение в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

