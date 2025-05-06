В Курской области объявили эвакуацию Глушково
6 мая 202500:17
Объявлена эвакуация поселка Глушково в Курской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы населенного пункта Василия Худякова.
Он объяснил это усложнившейся обстановкой в поселке. Жителям, которые находятся там, необходимо временно эвакуироваться.
Работу по эвакуации будут проводить военнослужащие «Барса». В чем именно заключается причина эвакуации, Худяков не сообщил.
Ранее военкор Коц заявил, что ВСУ не хватит сил на повторное вторжение в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области объявили эвакуацию Глушково
- СМИ: В Рыльске в результате атаки ВСУ пострадали дети
- Куба прогнозирует снижение турпотока из России на 50% в 2025 году
- Орбан объяснил конфликт с Зеленским угрозой для Венгрии
- США предложат нелегальным мигрантам $1 тысячу за добровольный выезд
- КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении попытки вооруженного переворота
- Reform UK запретит вывешивание украинских флагов на зданиях местных советов
- Средства ПВО сбили девять украинских дронов над Курской и Белгородской областями
- МВД Дагестана уточнило возраст погибших при атаке в Махачкале
- Трамп заявил, что США знают ответственных за подрыв «Северных потоков»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru