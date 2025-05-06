СМИ: Россияне за сутки раскупили кефир, который пьёт Путин

Продукт был в изобилии представлен почти в любом супермаркете России, однако к полудню 5 мая найти его стало проблематично. «Продавцы жалуются: осталась только ряженка, да и то ненадолго», — пишет газета.

Кадры, на которых президент достает из холодильника кефир, попали в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

