СМИ: Россияне за сутки раскупили кефир, который пьёт Путин
6 мая 202500:33
Россияне за сутки раскупили кефир от рязанского производителя «ЭкоВакино», который пьёт президент Владимир Путин, сообщает сообщает kp.ru.
Продукт был в изобилии представлен почти в любом супермаркете России, однако к полудню 5 мая найти его стало проблематично. «Продавцы жалуются: осталась только ряженка, да и то ненадолго», — пишет газета.
Кадры, на которых президент достает из холодильника кефир, попали в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru