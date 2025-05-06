СМИ: В Рыльске в результате атаки ВСУ пострадали дети
6 мая 202500:01
Двое детей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Ураганы ракетами в Рыльске Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Реактивные системы залпового огня попали в подстанцию. Осколки посекли ближайшие дома, выбило окна.
В состоянии средней тяжести госпитализировали двух детей. После атаки город остался без электричества.
Ранее в Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru