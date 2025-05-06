СМИ: В Рыльске в результате атаки ВСУ пострадали дети

Двое детей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Ураганы ракетами в Рыльске Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Военкор Коц заявил, что ВСУ не хватит сил на повторное вторжение в Курскую область

Реактивные системы залпового огня попали в подстанцию. Осколки посекли ближайшие дома, выбило окна.

В состоянии средней тяжести госпитализировали двух детей. После атаки город остался без электричества.

Ранее в Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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