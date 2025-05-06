Собянин: Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву
6 мая 202502:01
Отражена атака еще трех беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших на Москву, заявил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее глава города сообщал, что силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее над Россией ликвидировали 26 украинских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru