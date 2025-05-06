СМИ: Трамп дал добро Нетаньяху действовать в вопросе Газы по своему усмотрению

Глава государства дал добро главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению. Израиль установил визит Трампа на Ближний Восток на предстоящей неделе в качестве дедлайна для новой сделки по обмену похищенных ХАМАС заложников и прекращению огня в Газе.

Если соглашение между Израилем и ХАМАС не будет достигнуто, то израильские власти начнут масштабную наземную операцию в Газе.

Ранее стало известно, что операцию в Газе расширят после поездки Трампа на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

