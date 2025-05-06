СМИ: Трамп дал добро Нетаньяху действовать в вопросе Газы по своему усмотрению
Американский лидер Дональд Трамп не играет активной роли в работе по достижению прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает Axios.
Глава государства дал добро главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению. Израиль установил визит Трампа на Ближний Восток на предстоящей неделе в качестве дедлайна для новой сделки по обмену похищенных ХАМАС заложников и прекращению огня в Газе.
Если соглашение между Израилем и ХАМАС не будет достигнуто, то израильские власти начнут масштабную наземную операцию в Газе.
Ранее стало известно, что операцию в Газе расширят после поездки Трампа на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru