Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией
В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запущены программы для подготовки Запада к прямому военному конфликту с Россией, сообщил «Российской газете» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, европейские элиты продолжают заявления о необходимости нанесения стратегического поражения Москве. Эти шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, обосновываются русофобскими измышлениями, отметил он.
Ранее Шойгу заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru