Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией

В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе запущены программы для подготовки Запада к прямому военному конфликту с Россией, сообщил «Российской газете» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году

По его словам, европейские элиты продолжают заявления о необходимости нанесения стратегического поражения Москве. Эти шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, обосновываются русофобскими измышлениями, отметил он.

Ранее Шойгу заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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