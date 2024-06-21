На Украине заявили, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты

«Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита», — заявил он. Гендиректор отметил, что физической защитой накрыть ТЭЦ и ГЭС невозможно.

Ранее стало известно, что власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

