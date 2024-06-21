На Украине заявили, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты
Системы противовоздушной обороны Patriot, о возможной передаче которых сообщают на Западе, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление генерального директора украинской энергокомпании YASNO Сергея Коваленко.
«Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита», — заявил он. Гендиректор отметил, что физической защитой накрыть ТЭЦ и ГЭС невозможно.
Ранее стало известно, что власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru