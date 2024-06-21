На Украине заявили, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты

Системы противовоздушной обороны Patriot, о возможной передаче которых сообщают на Западе, не помогут Украине защитить энергообъекты на 100%, сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление генерального директора украинской энергокомпании YASNO Сергея Коваленко.

Румыния передаст Украине систему Patriot

«Даже если поставить четыре Patriot возле каждой ТЭЦ, то это тоже не будет 100% защита», — заявил он. Гендиректор отметил, что физической защитой накрыть ТЭЦ и ГЭС невозможно.

Ранее стало известно, что власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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