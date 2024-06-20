Румыния передаст Украине систему Patriot
Высший совет обороны Румынии принял решение о передаче Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента республики.
В сообщении говорится, что передача была одобрена «с учётом значительного ухудшения ситуации с безопасностью в Украине».
«Учитывая... региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии... решили передать Украине систему Patriot», - указали в администрации румынского лидера.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время Берлин не имеет возможности предоставить Киеву дополнительные системы ПВО Patriot, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru