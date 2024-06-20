США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS

По его словам, это было «трудное, но необходимое решение».

«Мы изменили приоритет запланированных на ближайшее время поставок... Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их на Украину», - указал он.

Ранее Высший совет обороны Румынии принял решение о передаче Украине системы ПВО Patriot, сообщает RT.

