США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS
Власти США приняли решение изменить приоритет запланированных на ближайшее время поставок системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Как пишет ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, это было «трудное, но необходимое решение».
«Мы изменили приоритет запланированных на ближайшее время поставок... Patriot и NASAMS, в другие страны и вместо этого отправить их на Украину», - указал он.
Ранее Высший совет обороны Румынии принял решение о передаче Украине системы ПВО Patriot, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru