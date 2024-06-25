Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 военных
С территории Украины возвращены 90 российских военнослужащих, в обмен были переданы 90 украинских военнопленных, сообщило Министерство обороны.
Освобожденных военнослужащих доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что всем освобожденным предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь, отмечает газета «Известия».
Министерство обороны уточнили, что в процессе возвращения российских военнослужащих из плена посредническую гуманитарную помощь оказали Объединенные Арабские Эмираты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru