Москалькова: Россия и Украина более 40 раз обменялись пленными

По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны России и ФСБ.

Москалькова добавила, что ранее опубликовала перечень из имен 430 бойцов ВСУ, которых Россия готова передать Украине в обмен на своих военнопленных на тех же условиях. Киев отнесся к этому предложению отрицательно, однако российский омбудсмен отметила позитивную сторону: «Очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой».

Ранее представители России и Украины произвели новый обмен телами погибших.

