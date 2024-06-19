Москалькова: Россия и Украина более 40 раз обменялись пленными
Более 40 обменов пленными произошло между российской и украинской стороной в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
По ее словам, большой вклад в то, чтобы эти процессы не прерывались, вносят Минобороны России и ФСБ.
Москалькова добавила, что ранее опубликовала перечень из имен 430 бойцов ВСУ, которых Россия готова передать Украине в обмен на своих военнопленных на тех же условиях. Киев отнесся к этому предложению отрицательно, однако российский омбудсмен отметила позитивную сторону: «Очень хорошо, что матери и жены на Украине узнали, что их родные люди живы, что они могут прийти домой».
Ранее представители России и Украины произвели новый обмен телами погибших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru