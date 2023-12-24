На Украине установили блокпосты для выдачи повесток во всех городах

Блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря. Об этом заявил советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак 24 декабря, в воскресенье.

Залужный выступил против призыва женщин в ВСУ

«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию!», — написал Кишак в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кишак заявил о необходимости провести ротацию в украинской армии. Он пообещал, что все «мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры» окажутся в армии.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов отвел на мобилизацию полумиллиона человек в ряды ВСУ год. Его слова приводит телеканал «Рада». Он отметил, что призыв будет постепенным, цифра в 500 тысяч - не единоразовая, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:МобилизацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры