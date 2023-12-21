Залужный выступил против призыва женщин в ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не поддержал мобилизацию в войска женщин, сообщило издание «Страна».
Залужный одобрил готовящийся законопроект о мобилизации, но выступил против ряда пунктов документа. По мнению главкома, они не отвечают интересам ВСУ.
В частности, военачальник не согласился с предложением провести мобилизацию женщин. Он полагает, что такой шаг не позволит повысить боеспособность ВСУ.
Залужный не исключил, что принятие такой инициативы приведет к массовому отъезду женщин за рубеж.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила о подготовке законопроекта, отменяющего отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и третье высше образование, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru