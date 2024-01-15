На Украине умер самый опытный пилот ВСУ

Генерал, пилот ВСУ в отставке Станислав Павлович погиб на Украине. Об этом сообщило в соцсетях украинское воздушное командование «Запад».

СМИ: погиб украинский пилот МиГ-29

«Сегодня мы попрощались и почтили память нашего покойного военного», — указано в сообщении.

Причина смерти Павловича не уточняется.

По данным издания «Военное обозрение», генерал ушел в отставку десять лет назад, но продолжал тренировать молодых летчиков. Отмечается, что Павлович скончался якобы от сердечного приступа. Однако некоторые источники сообщают о возможной гибели военнослужащего в результате ракетного удара по одному из украинских военных аэродромов.

Ранее стало известно о гибели украинского пилота истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet («Голубой шлем»), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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