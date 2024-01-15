На Украине умер самый опытный пилот ВСУ
Генерал, пилот ВСУ в отставке Станислав Павлович погиб на Украине. Об этом сообщило в соцсетях украинское воздушное командование «Запад».
«Сегодня мы попрощались и почтили память нашего покойного военного», — указано в сообщении.
Причина смерти Павловича не уточняется.
По данным издания «Военное обозрение», генерал ушел в отставку десять лет назад, но продолжал тренировать молодых летчиков. Отмечается, что Павлович скончался якобы от сердечного приступа. Однако некоторые источники сообщают о возможной гибели военнослужащего в результате ракетного удара по одному из украинских военных аэродромов.
Ранее стало известно о гибели украинского пилота истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet («Голубой шлем»), напоминает RT.
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