На Украине рассказали, кто мешает диалогу Зеленского с Путиным
Президент украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, кто в Киеве мешает установлению мира на Донбассе.
Президент Укрaины Влaдимир Зеленский рaсскaзaл о том, что поддерживaет прямой диaлог с российским лидером Влaдимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживaемых в России и нa Донбaссе укрaинцев домой. Об этом он сообщил в интервью изрaильскому телекaнaлу 9tv.
Укрaинский лидер отметил, что нa территории России удерживaются укрaинские грaждaне и aктивисты, и решить вопрос об их освобождении и возврaщении нa родину он может только с Путиным.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН назвал выход главы Украины Владимира Зеленского на прямые переговоры о Донбассе с президентом России Владимиром Путиным правильным шагом.
«Это абсолютно правильно! Зеленского за это надо похвалить. Он наконец-то понял, что, если не будет вести прямой диалог с Путиным, то мира на Донбассе не будет. Есть небольшая надежда, что Зеленскому удастся начать диалог с Путиным. Она не большая, потому что в окружении Зеленского есть люди, которые хотят продолжения войны. И это факт», - отметил эксперт.
Политолог напомнил об опасности существования конфликта на юго-востоке Украины для внутриполитической ситуации в стране и о роли бывшего президента Петра Порошенко в развязывании гражданской войны.
«Сесть за переговоры с Путиным надо было три-четыре года назад. Но, к сожалению, Порошенко (Петр, экс-президент Украины – прим. НСН) этого не понял и не сделал. Если бы он вместо войны начал диалог с президентом Путиным, скорее всего, люди не погибли бы ни на Украине, ни на Донбассе. По большому счету, все понимают – после Майдана на Украине наломали много дров, погибли люди. ДНР и ЛНР – это очень болезненная тема для Украины, потому что там есть много людей, которые хотят «помститься» за прошедшие события», - предупредил собеседник НСН.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил в эфире НСН, что условие Киева о возвращении всех беженцев на Донбасс для проведения выборов -это еще одна попытка переиграть Минские соглашения. По его мнению, возвращение всех беженцев в Донабасс для процедуры голосования нереально.
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