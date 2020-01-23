Зеленский заявил о готовности закончить войну «завтра»

23 января 202007:52

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе рассказал, при каком условии может закончиться война в Донбассе «завтра», передает РИА Новости. По его словам, это произойдет в том случае, если «все стороны захотят прекратить войну».

«Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли», — цитирует Зеленского телеканал «360».

Украинский лидер сообщил, что на данный момент прекратить огонь на востоке страны не удалось и страна продолжает терять своих граждан.

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Зеленский добавил, что Украина «в своем мозгу понимает», что готова к прекращению военных действий «сегодня», пишет «Газета.ру».

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) ответили на заявление Киева о намерении силой вернуть контроль над Донбассом. Как заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, в самопровозглашенной республике готовы «к любым глупостям со стороны Украины».

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВойна В ДонбассеВсемирный Экономический Форум В Давосе