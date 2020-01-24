Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины

24 января 202023:59

Украинский президент назвал конфликт в Донбассе большой бедой, который навсегда оставит «шрам» в российско-украинских отношениях. Об этом он сказал в ходе интервью телеканалу Израиля, пишет РИА Новости.


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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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