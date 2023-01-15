Минобороны РФ подтвердило массированный удар по системе управления ВСУ

Россия нанесла массированный удар по системе военного управления Украины 14 января. Соответствующую информацию подтверждает Минобороны РФ в воскресенье, 15 января.

В Киеве слышны взрывы

В ведомстве заявили, что все назначенные объекты поражены.

Накануне, 14 января, на территории Украины была объявлена воздушная тревога на всей территории. Были слышны взрывы в нескольких регионах страны, в том числе в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В Киеве поражен важный инфраструктурный объект.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаРоссияМинобороны РФ
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