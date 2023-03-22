На Украине сообщили об аресте активов российского олигарха на 540 тысяч долларов

Украинский суд наложил арест на имущество предприятия стоимостью 540,5 тысячи долларов, владельцем которого якобы является российский олигарх, сообщили в офисе генпрокурора страны.

На Украине арестовали имущество предприятий российских бизнесменов

Согласно заявлению, бенефициарным владельцем числится «российский олигарх-акционер, член совета директоров российской компании, входящей в состав корпорации «Ростех». Общая стоимость арестованного имущества составила 20 миллионов гривен.

При этом следователи отказались называть фамилию бизнесмена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфискацияУкраина

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