На Украине арестовали имущество предприятий российских бизнесменов

Украинские власти арестовали имущество 17 предприятий в Сумской области, которые принадлежат бизнесменам из России, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

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В сообщении говорится, что общая сумма арестованного имущества более 142 млн гривен (3,85 млн долларов), ведётся работа по конфискации

Также в ведомстве заявили, что было возбуждено семь уголовных дел по обвинению в финансировании действий России.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте всего недвижимого имущества одной из текстильных компаний в Черниговской области, принадлежащей российскому бизнесмену, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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