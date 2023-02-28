На Украине арестовали имущество предприятий российских бизнесменов

В сообщении говорится, что общая сумма арестованного имущества более 142 млн гривен (3,85 млн долларов), ведётся работа по конфискации

Также в ведомстве заявили, что было возбуждено семь уголовных дел по обвинению в финансировании действий России.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте всего недвижимого имущества одной из текстильных компаний в Черниговской области, принадлежащей российскому бизнесмену, сообщает НСН.