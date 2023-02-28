На Украине арестовали имущество предприятий российских бизнесменов
Украинские власти арестовали имущество 17 предприятий в Сумской области, которые принадлежат бизнесменам из России, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении говорится, что общая сумма арестованного имущества более 142 млн гривен (3,85 млн долларов), ведётся работа по конфискации
Также в ведомстве заявили, что было возбуждено семь уголовных дел по обвинению в финансировании действий России.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте всего недвижимого имущества одной из текстильных компаний в Черниговской области, принадлежащей российскому бизнесмену, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- В Турции из-под завалов спасли лошадь спустя 21 день после землетрясений
- Москвичи оценили на тройку уборку города
- На Украине арестовали имущество предприятий российских бизнесменов
- Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Дубае
- Меню для младшеклассников в российских школах сделают еженедельным
- Путин приостановил участие России в договоре СНВ
- Один человек пострадал в результате пожара и взрывов в Киеве
- Винницкая полиция пресекла массовую драку с участием «ЧВК Редан»
- В Совфеде попросили Генпрокуратуру проверить автора заявления на певца Шамана
- В Харькове ликвидировали улицу Кремлевскую за «связь» с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru