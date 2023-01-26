На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Винницкой и Одесской областях

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в украинской столице.

«Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее на всей украинской территории объявили воздушную тревогу, напоминает Ura.ru. Местные СМИ сообщали о хлопках в Николаевской, Киевской, Днепропетровской областях, Виннице, Одессе.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов подтвердил ракетный удар, пострадавших нет.

Позже местные СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе и ударам по нескольким электроподстанциям области.

