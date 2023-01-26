СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины, передают местные СМИ.
Утром в четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает РИА ФАН.
По данным Telegram-канала «Политика страны», хлопки были слышны в Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, а также в городах Виннице и Одессе.
СМИ отмечает, что власти Киевской области и Винницы официально сообщили о работе ПВО на этих территориях.
Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении промышленного предприятия в результате обстрела, пишет RT.
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