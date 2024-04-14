На Украине сообщили о возгорании высоковольтных подстанций в Одесской области

На нескольких высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования, сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

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«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — говорится в сообщении.

Украинское ведомство сообщает, что пожар к настоящему времени ликвидирован. Какие именно подстанции пострадали, не сообщается.

Из-за возгорания без электроэнергии остались четыре населённых пункта.

Ранее российские силы ударили по подстанции около железнодорожной станции Лосево в Харькове. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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