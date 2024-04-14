В украинском подполье сообщили об ударе ВС РФ по подстанции в Харькове

Российские силы ударили по подстанции около железнодорожной станции Лосево в Харькове. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

В подполье сообщили, что ВС России ударили по расположению ВСУ в Очакове

По агентурным данным, прилёт беспилотных аппаратов был совершен ночью.

«Предварительно, по подстанции в районе ж/д станции Лосево в Харькове», — цитирует его RT.

По словам Лебедева, в Харькове начались перебои с электроэнергией.

Ранее энергообъекты получили повреждения в Одессе и под Николаевом на Украине. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба сил обороны юга страны.



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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаХарьков

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