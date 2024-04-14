В украинском подполье сообщили об ударе ВС РФ по подстанции в Харькове
14 апреля 202408:52
Российские силы ударили по подстанции около железнодорожной станции Лосево в Харькове. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
По агентурным данным, прилёт беспилотных аппаратов был совершен ночью.
«Предварительно, по подстанции в районе ж/д станции Лосево в Харькове», — цитирует его RT.
По словам Лебедева, в Харькове начались перебои с электроэнергией.
Ранее энергообъекты получили повреждения в Одессе и под Николаевом на Украине. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба сил обороны юга страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru