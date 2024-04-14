В украинском подполье сообщили об ударе ВС РФ по подстанции в Харькове

По агентурным данным, прилёт беспилотных аппаратов был совершен ночью.



«Предварительно, по подстанции в районе ж/д станции Лосево в Харькове», — цитирует его RT.



По словам Лебедева, в Харькове начались перебои с электроэнергией.



Ранее энергообъекты получили повреждения в Одессе и под Николаевом на Украине. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба сил обороны юга страны.





