На Украине заявили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области

Энергообъекты получили повреждения в Одессе и под Николаевом на Украине. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба сил обороны юга страны.

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Ночью 10 апреля в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога, в региональных столицах звучали взрывы.

По данным сил обороны, в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждений не указана.

Кроме того, в Николаевской области зафиксировали взрыв и пожар на энергообъекте. Как уточнил глава региональной администрации Виталий Ким, ЧП произошло в Николаевском районе, власти ввели аварийные отключения.

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Фото: telegram.org
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