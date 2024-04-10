На Украине заявили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области
Энергообъекты получили повреждения в Одессе и под Николаевом на Украине. Об этом сообщила в соцсетях пресс-служба сил обороны юга страны.
Ночью 10 апреля в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога, в региональных столицах звучали взрывы.
По данным сил обороны, в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждений не указана.
Кроме того, в Николаевской области зафиксировали взрыв и пожар на энергообъекте. Как уточнил глава региональной администрации Виталий Ким, ЧП произошло в Николаевском районе, власти ввели аварийные отключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru