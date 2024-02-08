Российские летчики сбили одного из лучших пилотов Украины

В воздушном бою над Донецкой народной республикой был сбит один из лучших украинских пилотов Владислав Рыков. Об этом заявил его соотечественник, летчик Ростислав Лазаренко на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Это был лучший летчик и командир, которого я знал», - написал Лазаренко.

Он уточнил, что на счету Рыкова было 385 боевых вылетов.

Официальный представитель российского авиационного клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода подтвердил инцидент в небе над ДНР, и добавил, что Рыков погиб. По информации Воеводы, украинский летчик сбит в районе населенного пункта Новотроицкое, ему противостоял российский истребитель Су-35С.

Ранее украинские СМИ сообщили о гибели 23-летнего украинского пилота истребителя МиГ-29 с позывным Голубой шлем.

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