Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 483 украинских БПЛА

В ведомстве также добавили, что российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.

Кроме того, в МО рассказали, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке БПЛА дальнего действия и местам их хранения. К тому же российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в Минобороны.

Ранее Минздрав России сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Крым в больницы республики госпитализировали 14 пострадавших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».