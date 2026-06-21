Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 483 украинских БПЛА
За минувшие сутки российский силы ПВО сбили 483 украинских беспилотника и восемь управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также добавили, что российские военные уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.
Кроме того, в МО рассказали, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке БПЛА дальнего действия и местам их хранения. К тому же российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, добавили в Минобороны.
Ранее Минздрав России сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Крым в больницы республики госпитализировали 14 пострадавших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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