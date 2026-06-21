Часть Крыма осталась без света и воды из-за повреждений в электросетях

В свою очередь ГУП РК «Вода Крыма» сообщила, что в связи с отсутствием электричества, большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия, обесточены. Сейчас «Крымэнерго» продолжают аварийно-восстановительные работы. Время восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно. Штатная подача воды будет восстановлена после устранения авария на электросетях.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе введены отключения электричества для ликвидации перегруза сетей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

