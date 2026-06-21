Часть Крыма осталась без света и воды из-за повреждений в электросетях
В Крыму в результате повреждений в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Об этом сообщает энергокомания республики «Крымэнерго» в своём Telegram-канале.
В свою очередь ГУП РК «Вода Крыма» сообщила, что в связи с отсутствием электричества, большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия, обесточены. Сейчас «Крымэнерго» продолжают аварийно-восстановительные работы. Время восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно. Штатная подача воды будет восстановлена после устранения авария на электросетях.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе введены отключения электричества для ликвидации перегруза сетей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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