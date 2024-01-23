Совфед: Россия создает истребитель-перехватчик шестого поколения

По его словам, в настоящее время ведется разработка новых боевых самолетов. Так, в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» создается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

Как отметил парламентарий, истребительные силы российских ВВС должны вести прикрытие группировок вооруженных сил и стратегически важных объектов от атаки противника, противодействовать воздушно-космическому нападению.

Ранее ОАК передала Минобороны РФ истребители Су-35С, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

