Совфед: Россия создает истребитель-перехватчик шестого поколения

Истребительная авиация России постоянно совершенствуется, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Россия вдвое увеличила производство истребителей Су-34 и Су-35

По его словам, в настоящее время ведется разработка новых боевых самолетов. Так, в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата» создается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

Как отметил парламентарий, истребительные силы российских ВВС должны вести прикрытие группировок вооруженных сил и стратегически важных объектов от атаки противника, противодействовать воздушно-космическому нападению.

Ранее ОАК передала Минобороны РФ истребители Су-35С, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
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