В Таре из-за аварии на насосной станции ввели режим ЧС

В Омской области в городе Тара ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нарушения водоснабжения в связи с поломкой насосного оборудования. Это говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Тарского района.

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Отмечается, что режим ЧС начал действовать 21 июня с 08:00 часов утра по местному времени (в 04:00 по Москве).

Известно, что главе администрации Тары поручили подготовить график подвоза воды населению и передать его в Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Кроме того, уточняется, что поставки воды должны организовать для предприятий ЖКХ и объектов соцсферы.

До этого из-за угрозы подтопления режим ЧС ввели в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 23.mchs.gov.ru
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