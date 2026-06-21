В Таре из-за аварии на насосной станции ввели режим ЧС
В Омской области в городе Тара ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нарушения водоснабжения в связи с поломкой насосного оборудования. Это говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Тарского района.
Отмечается, что режим ЧС начал действовать 21 июня с 08:00 часов утра по местному времени (в 04:00 по Москве).
Известно, что главе администрации Тары поручили подготовить график подвоза воды населению и передать его в Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Кроме того, уточняется, что поставки воды должны организовать для предприятий ЖКХ и объектов соцсферы.
До этого из-за угрозы подтопления режим ЧС ввели в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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