Полина Диброва подтвердила госпитализацию бывшего мужа

Полина Диброва подтвердила, что ее бывший муж был госпитализирован. Об этом модель рассказала в беседе с Super.

СМИ: Телеведущий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве

По её словам, он пришёл в сознание в Боткинской больнице, где находится под наблюдением врачей. При этом модель уточнила, что лично не навещала Дмитрия, поскольку в настоящее время находится в Китае.

Полина и Дмитрий Дибровы официально расторгли брак в сентябре 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дмитрий Дибров разбил нос и голову, упав с лестницы на вечеринке в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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