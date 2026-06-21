Полина Диброва подтвердила госпитализацию бывшего мужа
21 июня 202613:50
Александр Грин
Полина Диброва подтвердила, что ее бывший муж был госпитализирован. Об этом модель рассказала в беседе с Super.
По её словам, он пришёл в сознание в Боткинской больнице, где находится под наблюдением врачей. При этом модель уточнила, что лично не навещала Дмитрия, поскольку в настоящее время находится в Китае.
Полина и Дмитрий Дибровы официально расторгли брак в сентябре 2025 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дмитрий Дибров разбил нос и голову, упав с лестницы на вечеринке в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Вертолёт Robinson пропал в Приморье
- Часть Крыма осталась без света и воды из-за повреждений в электросетях
- Полина Диброва подтвердила госпитализацию бывшего мужа
- Оперштаб: Один человек погиб при атаке ВСУ на паром «Панагия» в Керченском проливе
- Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 483 украинских БПЛА
- В Таре из-за аварии на насосной станции ввели режим ЧС
- В РФ разработают новый подход к установке скоростных ограничений на дорогах
- Ушаков: РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
- На Кубани временно приостановили паромные перевозки через Керченскую переправу
- В РФ объявили о продлении сезона клещей до сентября