Полина Диброва подтвердила госпитализацию бывшего мужа

По её словам, он пришёл в сознание в Боткинской больнице, где находится под наблюдением врачей. При этом модель уточнила, что лично не навещала Дмитрия, поскольку в настоящее время находится в Китае.

Полина и Дмитрий Дибровы официально расторгли брак в сентябре 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дмитрий Дибров разбил нос и голову, упав с лестницы на вечеринке в Москве.

