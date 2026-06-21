В РФ разработают новый подход к установке скоростных ограничений на дорогах

Известно, что в документе закрепят правила определения оптимальных режимов с учетом реальной интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. По данным источника, его принятие запланировано на следующий год.

В Минтрансе подчеркнули, что рекомендации являются добровольными к применению, но по итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН рассказал, что повышенное содержание серы в бензине и дизтопливе класса «Евро-3» негативно скажется на современных автомобилях и может привести к выходу из строя мотора и других систем.