В РФ разработают новый подход к установке скоростных ограничений на дорогах
В России в 2027 году хотят принять новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на автодорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
В ведомстве рассказали, что рекомендации разрабатывают совместно с профильными структурами. Отмечается, что изменения предусматривают новый подход к введению и корректировке скоростных лимитов, пишет ТАСС.
Известно, что в документе закрепят правила определения оптимальных режимов с учетом реальной интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. По данным источника, его принятие запланировано на следующий год.
В Минтрансе подчеркнули, что рекомендации являются добровольными к применению, но по итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН рассказал, что повышенное содержание серы в бензине и дизтопливе класса «Евро-3» негативно скажется на современных автомобилях и может привести к выходу из строя мотора и других систем.
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