В РФ разработают новый подход к установке скоростных ограничений на дорогах

В России в 2027 году хотят принять новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на автодорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве рассказали, что рекомендации разрабатывают совместно с профильными структурами. Отмечается, что изменения предусматривают новый подход к введению и корректировке скоростных лимитов, пишет ТАСС.

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Известно, что в документе закрепят правила определения оптимальных режимов с учетом реальной интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. По данным источника, его принятие запланировано на следующий год.

В Минтрансе подчеркнули, что рекомендации являются добровольными к применению, но по итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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