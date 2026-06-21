СМИ: Вертолёт Robinson пропал в Приморье

Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным SHOT, вертолёт Robinson R-44, выполнявший лесоавиационные работы, следовал из посёлка Терней в село Единка. Экипаж не выходит на связь уже более девяти часов. Местонахождение вертолёта до сих пор неизвестно. На борту находились два человека - пилот и летчик-наблюдатель.

Как уточнили в СК России, ведутся поисково-спасательные мероприятия.

В середине мая вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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