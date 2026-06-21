В Албании не утихают протесты против строительства курорта зятя Трампа за $4 млрд
Жители Албании уже более трех недель выходят на массовые акции протеста против возведения масштабного туристического комплекса на юге страны. Как сообщает The New York Times, за проектом стоимостью свыше 4 миллиардов долларов стоят Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, и инвесторы из государств Персидского залива.
Грандиозный курорт планируется разместить на уникальных территориях, включая остров Сазани - единственный остров Албании, расположенный в южной части Адриатического моря.
Главной причиной возмущения общественности стали серьезные экологические риски. Водно-болотные угодья, которые окажутся под угрозой в ходе строительства, служат средой обитания для редкого средиземноморского тюленя-монаха и более 200 видов пернатых, в том числе фламинго и далматинских пеликанов.
В декабре 2024 года правительство Албании рассекретило остров для гражданского использования, а в 2025 году присвоило проекту статус «стратегического инвестора», что ускорило получение разрешений и предоставило льготы.
Кушнер уже сталкивался с подобной ситуацией на Балканах - ранее он анонсировал аналогичный крупный инвестиционный проект в Белграде, однако был вынужден свернуть его из-за волны протестов со стороны общественности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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