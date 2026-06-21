СМИ: Два человека пострадали в результате стрельбы в Петрозаводске
21 июня 202615:11
Александр Грин
Два человека пострадали в результате стрельбы из окна дома в Петрозаводске. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, 38-летний мужчина стрелял по прохожим с четвертого этажа дома на Лососинском шоссе, в результате чего пострадали двое мужчин в возрасте 34 лет. Они госпитализированы со множественными огнестрельными ранениями.
Стрелка задержали и допрашивают.
Ранее женщина погибла при нападении мужчины с мачете на МФЦ в Краснодаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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