СМИ: Два человека пострадали в результате стрельбы в Петрозаводске

Два человека пострадали в результате стрельбы из окна дома в Петрозаводске. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

СМИ: Мужчина с мачете напал на МФЦ в Краснодаре, погибла женщина

По данным 112, 38-летний мужчина стрелял по прохожим с четвертого этажа дома на Лососинском шоссе, в результате чего пострадали двое мужчин в возрасте 34 лет. Они госпитализированы со множественными огнестрельными ранениями.

Стрелка задержали и допрашивают.

Ранее женщина погибла при нападении мужчины с мачете на МФЦ в Краснодаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:СтрельбаПетрозаводскРоссия

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