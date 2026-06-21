СМИ: Два человека пострадали в результате стрельбы в Петрозаводске

По данным 112, 38-летний мужчина стрелял по прохожим с четвертого этажа дома на Лососинском шоссе, в результате чего пострадали двое мужчин в возрасте 34 лет. Они госпитализированы со множественными огнестрельными ранениями.

Стрелка задержали и допрашивают.

Ранее женщина погибла при нападении мужчины с мачете на МФЦ в Краснодаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».