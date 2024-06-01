На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС

Две тепловые электростанции повреждены ночью 1 июня на территории Украины. Об этом сообщил энергохолдинг «ДТЭК» в своем Telegram-канале.

На Украине заявили об ударах по энергообъектам в трех областях

О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики... работают над ликвидацией последствий атаки», — отметили в компании.

Ранее во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу. Минэнерго страны сообщило об ударах по энергообъектам в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, подконтрольные Киеву власти Запорожской области заявили о разрушениях на одном из объектов энергоинфраструктуры.

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ФОТО: РИА Новости
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