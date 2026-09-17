Бразилия выразила готовность стать посредником по Украине

Бразилия готова выступить посредником при урегулировании конфликта на Украине при наличии соответствующего желания со всех вовлеченных сторон. Об этом посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос заявил в комментарии «Ленте.ру».

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По словам дипломата, вопрос посредничества требует согласия обоих участников конфликта на участие конкретной страны в этом процессе. Дос Сантос подчеркнул, что Бразилия без сомнений готова оказать помощь, если представители сторон обратятся с соответствующей просьбой.

Заявление прозвучало в ходе презентации доклада о стратегических ориентирах сотрудничества Бразилии и России на московской площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Посол отметил необходимость поиска такого урегулирования, которое учитывало бы озабоченности всех участников процесса вопросами безопасности.

Между тем главным политическим пунктом недавнего трехдневного саммита БРИКС стало осуждение односторонних санкций, противоречащих международному праву и Уставу ООН, передает RT.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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