Эксперт рассказал, какие данные нельзя доверять нейросетям

Доверять нейросетям личные данные, платежную информацию и документы категорически нельзя, так как это неизбежно приведет к утечке конфиденциальных сведений. Соответствующее предупреждение в беседе с «Газетой.Ru» озвучил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

IT-эксперт объяснил, что любая переписка с ИИ-агентом потенциально доступна для чтения сотрудниками компании-разработчика. По его словам, протокол SSL защищает информацию только на этапе передачи от устройства до сервера, но после поступления данных шифрование снимается. Дальше с информацией работает оператор сервиса, и никакой протокол не гарантирует защиту от компрометации серверной инфраструктуры или действий подрядчиков.

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Эксперт обратил внимание на то, что разработчики моделей часто привлекают подрядчиков для анализа диалогов, и это право закреплено в пользовательских соглашениях, которые большинство людей даже не читают.

Специалист составил список данных, которые категорически запрещено вводить в публичные нейросети. В него вошли пароли, ключи API, сид-фразы криптокошельков, номера банковских карт, сведения о доходах, персональные данные третьих лиц, медицинская информация, коммерческая тайна и интимные подробности личной жизни.

Ранее врач-эндокринолог Инна Мисникова в беседе с НСН обратила внимание на другую проблему общения с нейросетями – следование советам от ИИ может привести к передозировке и опасным последствиям.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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