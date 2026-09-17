Эксперт рассказал, какие данные нельзя доверять нейросетям
Доверять нейросетям личные данные, платежную информацию и документы категорически нельзя, так как это неизбежно приведет к утечке конфиденциальных сведений. Соответствующее предупреждение в беседе с «Газетой.Ru» озвучил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.
IT-эксперт объяснил, что любая переписка с ИИ-агентом потенциально доступна для чтения сотрудниками компании-разработчика. По его словам, протокол SSL защищает информацию только на этапе передачи от устройства до сервера, но после поступления данных шифрование снимается. Дальше с информацией работает оператор сервиса, и никакой протокол не гарантирует защиту от компрометации серверной инфраструктуры или действий подрядчиков.
Эксперт обратил внимание на то, что разработчики моделей часто привлекают подрядчиков для анализа диалогов, и это право закреплено в пользовательских соглашениях, которые большинство людей даже не читают.
Специалист составил список данных, которые категорически запрещено вводить в публичные нейросети. В него вошли пароли, ключи API, сид-фразы криптокошельков, номера банковских карт, сведения о доходах, персональные данные третьих лиц, медицинская информация, коммерческая тайна и интимные подробности личной жизни.
Ранее врач-эндокринолог Инна Мисникова в беседе с НСН обратила внимание на другую проблему общения с нейросетями – следование советам от ИИ может привести к передозировке и опасным последствиям.
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