В Запорожье сообщили о повреждении объекта энергоинфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Запорожской области. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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По его словам, в области была зафиксирована массированная атака.

«Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения», — написал украинский чиновник.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы. До этого на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога.

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Фото: telegram.org
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