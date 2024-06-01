В Запорожье сообщили о повреждении объекта энергоинфраструктуры

По его словам, в области была зафиксирована массированная атака.

«Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения», — написал украинский чиновник.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы. До этого на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога.

