В Запорожье сообщили о повреждении объекта энергоинфраструктуры
1 июня 202407:57
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Запорожской области. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, в области была зафиксирована массированная атака.
«Попали в один из объектов энергетической инфраструктуры. Есть разрушения», — написал украинский чиновник.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы. До этого на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru