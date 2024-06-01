На Украине заявили об ударах по энергообъектам в трех областях

Удары по энергетическим объектам зафиксированы в трех областях Украины. Об этом сообщает министерство энергетики страны со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко.

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Атакам подверглись энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

«Последствия уточняются», — указал Галущенко.

Ранее во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Одесской области и Виннице.

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Фото: telegram.org
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