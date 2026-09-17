РФ и Украина провели акцию по воссоединению разделенных семей
Между Россией и Украиной состоялась гуманитарная миссия по воссоединению разделенных семей. В пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе 17 сентября прошел обмен гражданами, сообщает «Профиль». В Россию из Украины вернулись трое человек, а на Украину отправились 15 граждан РФ.
В основном это пожилые люди и маломобильные граждане, которые годами не видели своих близких. Одна из пенсионерок направлялась к сыну и дочери после шести лет разлуки, другая женщина, перенесшая инсульт, ехала к дочери, с которой не виделась пять лет.
Еще одна участница акции следовала к зятю и внучкам, а женщина из Кривого Рога отправлялась в Москву к мужу, которого не видела три года, с последующим перелетом в Хабаровск.
Все участники гуманитарной миссии получили горячее питание на территории Беларуси. Республика традиционно выступает безопасной площадкой для диалога и предоставления коридоров между Россией и Украиной.
В этот же день стороны также провели обмен телами погибших военнослужащих: российская сторона передала 252 тела, украинская — 23, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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