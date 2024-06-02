На Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну

Пограничники неоднократно обнаруживали трупы уклоняющихся от мобилизации в реках и горах на границе с Европейским союзом. Только в течение мая 10 человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.

В управлении назвали их «жертвами авантюризма или трусости».

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают острую нехватку молодых солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

