На Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну
2 июня 202407:02
На Украине около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать из страны через горы и реки, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Пограничники неоднократно обнаруживали трупы уклоняющихся от мобилизации в реках и горах на границе с Европейским союзом. Только в течение мая 10 человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.
В управлении назвали их «жертвами авантюризма или трусости».
Ранее стало известно, что ВСУ испытывают острую нехватку молодых солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru