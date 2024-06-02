На Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну

На Украине около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать из страны через горы и реки, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Пограничники неоднократно обнаруживали трупы уклоняющихся от мобилизации в реках и горах на границе с Европейским союзом. Только в течение мая 10 человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.

В управлении назвали их «жертвами авантюризма или трусости».

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают острую нехватку молодых солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

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