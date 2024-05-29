СМИ: Украинцы не хотят быть «щитом» для Европы
Граждане Украины не хотят быть «мясным щитом» для Европы, сообщает Los Angeles Times.
По данным издания, Вооруженным силам Украины не хватает новобранцев. Военные и гражданские в стране считают, что если бы конфликт складывался более благоприятно, то в армию бы вступило больше желающих. Граждане считают, что «никто не хочет быть мясным щитом для Европы».
Украина не может победить, поэтому никто не хочет отправляться на передовую и умирать.
Ранее стало известно, что ВСУ испытывают острую нехватку молодых солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru