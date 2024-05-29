По данным издания, Вооруженным силам Украины не хватает новобранцев. Военные и гражданские в стране считают, что если бы конфликт складывался более благоприятно, то в армию бы вступило больше желающих. Граждане считают, что «никто не хочет быть мясным щитом для Европы».

Украина не может победить, поэтому никто не хочет отправляться на передовую и умирать.

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают острую нехватку молодых солдат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

