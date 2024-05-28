Bloomberg: ВСУ испытывают острую нехватку молодых солдат

По данным агентства, многие из них являются добровольцами. При этом молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко. Понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию.

В стране найти молодежь очень непросто. Матери, бежавшие из страны с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно, хотя по возрасту они подходят для того, чтобы записаться в армию добровольцами.

По новым правилам вручать повестки на Украине можно круглосуточно и почти везде. А у граждан от 18 до 60 лет должны будут всегда проверять документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

