В Кремле исключили новогоднее перемирие на Украине

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву вывести войска с территории республики к Рождеству. Песков в ответ подчеркнул, что об этом до конца года «не может быть и речи».

В свою очередь офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинской власти нельзя доверять, поэтому необходимо продолжать спецоперацию.

