В Кремле исключили новогоднее перемирие на Украине

Российские власти не собираются объявлять рождественское или новогоднее перемирие не Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москва не получала никаких предложений на этот счёт ни от кого. Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос, возможно ли такого рода перемирие в случае соответствующей инициативы со стороны украинских властей.

«Доверять нельзя!»: В ЛНР отвергли новогоднее перемирие с Украиной

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву вывести войска с территории республики к Рождеству. Песков в ответ подчеркнул, что об этом до конца года «не может быть и речи».

В свою очередь офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинской власти нельзя доверять, поэтому необходимо продолжать спецоперацию.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПесковПеремириеУкраина
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