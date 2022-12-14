В Кремле исключили новогоднее перемирие на Украине
Российские власти не собираются объявлять рождественское или новогоднее перемирие не Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что Москва не получала никаких предложений на этот счёт ни от кого. Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос, возможно ли такого рода перемирие в случае соответствующей инициативы со стороны украинских властей.
Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву вывести войска с территории республики к Рождеству. Песков в ответ подчеркнул, что об этом до конца года «не может быть и речи».
В свою очередь офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинской власти нельзя доверять, поэтому необходимо продолжать спецоперацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- ЕС не достиг согласия по созданию трибунала для РФ по Украине
- В Кремле заявили, что Путин не сыграет в хоккейном матче на Красной площади
- Совфед одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
- В Кремле исключили новогоднее перемирие на Украине
- Глава Минсельхоза назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты в РФ
- Песков подтвердил, что ЗРК Patriot станут законной целью для российских сил
- Участникам спецоперации выделят земельные участки в Крыму
- Кремль подтвердил встречу Путина с главами новых территорий до конца года
- Песков: послание Путина Федеральному собранию может пройти в 2023 году
- Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки финансовой поддержки Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru