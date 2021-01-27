На Украине снесен последний памятник Ленину

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории)», - написал общественник в Facebook.

С 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», он запрещает пропаганду советской символики, передает РЕН ТВ.

Ранее на Украине работников супермаркетов, парикмахерских, кафе, ресторанов, спортклубов и других заведений в сфере услуг с 16 января обязали общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН высказал мнение, что новые ограничения на использование русского языка приведут к росту протестных настроений.

