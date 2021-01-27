На Украине снесен последний памятник Ленину
Последний на Украине памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину был снесен в Одесской области. Об этом сообщил глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.
По его словам, памятник находился на территории села Старые Трояны Измаильского района Одесской области.
«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории)», - написал общественник в Facebook.
С 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», он запрещает пропаганду советской символики, передает РЕН ТВ.
Ранее на Украине работников супермаркетов, парикмахерских, кафе, ресторанов, спортклубов и других заведений в сфере услуг с 16 января обязали общаться с клиентами исключительно на украинском языке. Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН высказал мнение, что новые ограничения на использование русского языка приведут к росту протестных настроений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- Сахалинская область объявила о смягчении антивирусных ограничений
- Александр Гудков и Иван Дорн стали ведущими «Орла и решки»
- На Украине снесен последний памятник Ленину
- Путин: Россия и Европа должны вернуться к позитивной повестке дня
- Актер «Гоголь-центра» Болсунов умер на 53 году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru