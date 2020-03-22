На Украине Саакашвили обвинили в неготовности страны к кризису на фоне пандемии
Экономист Александр Дудчак в эфире НСН напомнил о роли Саакашвили в развале Украины.
Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Киев ждет «зона турбулентности», заявил экс-президент Грузии, и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Седьмому каналу».
Политик считает, что по украинской экономике пройдет не просто шторм, а «настоящее цунами». Если России поможет пережить кризис «подушка безопасности» в объеме 600 млрд долларов из резервных фондов, то Украина «попадет в зону турбулентности».
Экономист Александр Дудчак в эфире НСН упрекнул Михаила Саакашвили в нынешнем состоянии экономики и жизни в целом на Украине.
«"Заслуга" в том, что Украина не готова к экономическому кризису, принадлежит и Саакашвили (Михаилу, бывшему губернатору Одесской области – прим НСН). Он к этому руку приложил. Имеет смысл верить журналистским расследованиям, в которых идет речь, что именно он был причастен к организации отрядов грузинских снайперов, ставших важнейшей частью государственного переворота в Киеве в 2014 году. После госпереворота Украина пошла под откос. И это было сделано умышленно. Что теперь делать? "Наслаждаться" последствиями переворота. Думаю, Саакашвили прекрасно знает, кто в этом виноват», - считает экономист.
По мнению эксперта, действующая власть на Украине не справится с экономическими вызовами, связанными с пандемией коронавируса и обвалом мировых цен на нефть.
«Разорваны связи с Россией. От этого очень пострадала экономика Украины, здравоохранение, другие сферы жизни. Те, кто находится у власти, ничего делать для восстановления Украины не будут. Они для того и находятся во власти, чтобы ничего не происходило для решения этих проблем», - заявил экономист.
Из-за коронавируса на Украине остановили работу метро, авиа- и железнодорожное сообщение. Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что до Пасхи население страны будет терпеть эти меры, «выжидать и смотреть», однако после праздника «всё начнётся».
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