На Украине Саакашвили обвинили в неготовности страны к кризису на фоне пандемии

Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Киев ждет «зона турбулентности», заявил экс-президент Грузии, и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Седьмому каналу».

Политик считает, что по украинской экономике пройдет не просто шторм, а «настоящее цунами». Если России поможет пережить кризис «подушка безопасности» в объеме 600 млрд долларов из резервных фондов, то Украина «попадет в зону турбулентности».

Экономист Александр Дудчак в эфире НСН упрекнул Михаила Саакашвили в нынешнем состоянии экономики и жизни в целом на Украине.

«"Заслуга" в том, что Украина не готова к экономическому кризису, принадлежит и Саакашвили (Михаилу, бывшему губернатору Одесской области – прим НСН). Он к этому руку приложил. Имеет смысл верить журналистским расследованиям, в которых идет речь, что именно он был причастен к организации отрядов грузинских снайперов, ставших важнейшей частью государственного переворота в Киеве в 2014 году. После госпереворота Украина пошла под откос. И это было сделано умышленно. Что теперь делать? "Наслаждаться" последствиями переворота. Думаю, Саакашвили прекрасно знает, кто в этом виноват», - считает экономист.