Украину ждет не дефолт, так кома

«Украина уже живет при дефолте, отказавшись выполнять свои обязательства перед Россией – по тем трем миллиардам с накопившимися процентами. Про это почему-то забывают. Украина постоянно находится в преддефолтном состоянии. И даже если будет экономический рост, значительная его часть должна уходить кредиторам. Но страна, потерявшая 10 млн человек и высокотехнологичные отрасли промышленности, вряд ли может называться стабильно развивающейся. Что предыдущее правительство, что нынешнее продолжают один курс, который не направлен на развитие экономики. Украина после Майдана ушла с традиционных рынков, разорвала важные экономические, технологические связи, потеряла место в международном разделении труда, ничего не получив взамен. Будет ли официально объявлен дефолт? Если у Запада такой потребности не будет, то такое коматозное состояние можно поддерживать достаточно долго. Это непринципиально. Жизнь населения от этого не слишком изменится», - сказал он.

Ранее Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что не верит в обещания президента Украины Владимира Зеленского обеспечить приток инвестиций в Донбасс и связывает их с предстоящими парламентскими выборами.

