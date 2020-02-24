В Тбилиси не опровергли участие «грузинских снайперов» в расстрелах на Майдане в Киеве
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН назвал автора идеи свалить на Кремль преступления грузинских снайперов на Майдане-2014.
Участие грузинских снайперов в расстреле людей на Майдане в Киеве в 2014 году сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко попросили назвать выдумкой Кремля. С таким предложением они обратились к грузинскому генералу, экс-командиру батальона «Аваза» («Пантера») Тристану Цителашвили, сообщает Украина.ру.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, кто мог придумать идею свалить расстрелы людей на киевском Майдане в 2014 году с участием снайперов из Грузии на Москву.
«Задумать любое преступление, какое бы оно кровавое или чудовищное ни было бы, а потом свалить вину на других – это почерк именно Саакашвили (Михаила, экс-президента Грузии – прим. НСН). Я знаю его лично и хорошо знаю этот почерк, поэтому могу так сказать. У меня нет, конечно, доказательств, но могу свидетельствовать, что это очень похоже на Саакашвили», - заявил эксперт.
Ранее президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН поддержал версию о «грузинских снайперах» на Майдане. Гончаров указал на то, что украинские националисты тоже помогали грузинской армии в августе 2008 года.
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