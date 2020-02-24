В Тбилиси не опровергли участие «грузинских снайперов» в расстрелах на Майдане в Киеве

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, кто мог придумать идею свалить расстрелы людей на киевском Майдане в 2014 году с участием снайперов из Грузии на Москву.

«Задумать любое преступление, какое бы оно кровавое или чудовищное ни было бы, а потом свалить вину на других – это почерк именно Саакашвили (Михаила, экс-президента Грузии – прим. НСН). Я знаю его лично и хорошо знаю этот почерк, поэтому могу так сказать. У меня нет, конечно, доказательств, но могу свидетельствовать, что это очень похоже на Саакашвили», - заявил эксперт.

Ранее президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН поддержал версию о «грузинских снайперах» на Майдане. Гончаров указал на то, что украинские националисты тоже помогали грузинской армии в августе 2008 года.

